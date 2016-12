Genova, grosso incendio in centro

09:33 - Un grosso incendio è divampato in un attico del centro di Genova. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il rogo avrebbe interessato un attico e il tetto dell'edificio.. I pompieri stanno lavorando per domare le fiamme. Al momento non ci sarebbero feriti né intossicati. Non è escluso che l'edificio possa essere evacuato. I vigili urbani hanno chiuso la strada per consentire ai pompieri di intervenire.