23:00 - Come Fabrizio Corona, ma con meno clamore. Uno straniero detenuto nel carcere di Marassi è stato trovato in possesso di un telefono cellulare. E' stato il suo anomalo atteggiamento a insospettire il personale di Polizia Penitenziaria, che, al cambio di turno delle 16 di oggi, lo hanno sorpreso col telefonino, mentre era in bagno. A rivelare l'episodio è il sindacato Sappe, che si è congratulato con gli agenti.