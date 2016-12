Genova, cavalli scappano in autostrada: traffico in tilt

16:33 - Magari volevano fare solo un semplice giretto. Due cavalli sono scappati dal maneggio e sono finiti in autostrada sulla A12, vicino allo svincolo di Genova Nervi, a S. Ilario. I Poliziotti stradali si sono quindi cimentati in un vero e proprio rodeo e hanno provato a catturarli come dei cow boy. Prima hanno fermato il traffico, poi hanno fatto rifornimento di frutta e zucchero all'autogrill tanto da riuscire a tranquillizzarli. Alla fine i due animali si sono fatti guidare dai poliziotti attraverso l'autostrada fino al maneggio da dove erano scappati.