16:44 - Un ragazzo di 29 anni è morto affogato in uno dei laghetti di Tiglieto in Val d'Orba, in Liguria. A notare il giovane in acqua sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e dei vigili del fuoco. Sono stati inutili i tentativi di rianimare il 29enne.