10:47 - L'ex sindaco di Genova, Marta Vincenzi, e altri quattro indagati sono stati rinviati a giudizio dal gup Carla Pastorini, al termine dell'udienza preliminare per l'inchiesta sull'alluvione del novembre 2011. Nel disastro morirono quattro donne e due bambine. Secondo gli inquirenti, la macchina operativa della protezione civile non venne messa in moto: tra le altre cose non vennero chiuse le strade a rischio né le scuole.