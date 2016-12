14:10 - Un autotrasportatore di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Serra Riccò (Genova) per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. Avrebbe stuprato la ex, una casalinga di 40 anni, che lo ha denunciato dopo essersi recata in ospedale per farsi curare. Secondo quanto riferito dalla donna, il 45enne l'avrebbe sedata iniettandole un narcotico, ma l'uomo ha negato.