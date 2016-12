25 settembre 2014 Genova, 44enne uccide la moglie durante una lite mentre i figli dormono Albanese pregiudicato chiama i carabinieri e si costituisce. "Mi raccomando il biberon e i biscotti per i bambini" ha detto ai militari Tweet google 0 Invia ad un amico

13:31 - Ha ucciso la moglie con sette coltellate al cuore durante una lite, poi ha chiamato i carabinieri e si è costituito. E' accaduto in un'abitazione di Casella, in Valle Scrivia, nell'entroterra genovese. La coppia ha due bambini, che al momento dell'omicidio stavano dormendo. L'omicida è un albanese di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, la moglie una connazionale di 30 anni. L'uomo è in stato di fermo per omicidio.

L'omicida ha colpito la vittima sette volte, usando due coltelli da cucina e lasciandone uno conficcato vicino al cuore. Così Adrian Balliu, artigiano albanese di 44 anni, ha assassinato la moglie Valmira nella loro abitazione di Casella, appena dentro Genova. L'omicidio è avvenuto nella camera da letto, a margine di una lite, e sarebbe stato dettato da gelosia e problemi economici. Il tutto mentre nella camera accanto dormivano ignari i due bambini figli della coppia, un maschio e una femmina di quattro e tre anni, che non si sono accorti del fatto.



La consapevolezza dopo il gesto - "Venite subito a casa mia". Dopo aver ucciso la moglie, in stato confusionale, l'uomo ha avvertito così le forze dell'ordine e si è costituito. Quando i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di San Martino sono arrivati nell'abitazione hanno trovato la donna nel letto in un lago di sangue e con un coltello conficcato vicino al cuore. L'artigiano è stato arrestato per omicidio volontario: ora è detenuto nel carcere di Marassi.



"Non svegliate i miei figli". È stata questa la frase pronunciata da Adrian Balliu mentre, ubriaco e in stato di choc, accompagnava i carabinieri nell'abitazione in cui ha ucciso la moglie. "L'ho colpita io dopo una lite" ha confessato, per poi chiedere: "È morta?". E poi ha aggiunto: "Mi raccomando il biberon e i biscotti per i bambini". I due figli di Balliu sono stati dapprima affidati a un pool di assistenti sociali, poi a una coppia di parenti arrivata da Torino.



"Temevo mi togliessero i figli" - "Avevo paura che lei mi lasciasse ma soprattutto che mi togliessero i miei bambini". Così Adrian Balliu spiega il terribile gesto con cui ha ucciso la moglie Valmira. "Mi era già successo una volta" aggiunge, mentre i carabinieri lo accompagnano in cella. "Ho già una figlia da un precedente matrimonio - prosegue - che mi è stata tolta a nove anni dopo il divorzio. Avevo paura che in caso di separazione da mia moglie, anche questa volta mi venissero tolti i bambini per i piccoli problemi che ho avuto con la giustizia. Non sarei riuscito a vivere senza di loro". Adrian e Valmira stavano insieme da circa tre anni e, a detta di amici stretti, i due erano molto uniti e in particolare il padre era molto attaccato ai figli.