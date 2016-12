08:58 - Maxi operazione antidroga degli agenti del commissariato di Cornigliano che hanno sgominato un cartello italiano che gestiva lo spaccio di eroina a Genova ed in particolare in Valpolcevera. A finire in manette sono state 13 persone, tra le quali ci sono due coppie di genovesi che vivevano proprio facendo gli spacciatori. Per tutti l'accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.