Frana su gasdotto, stop riscaldamento a Genova e in altri 16 Comuni

12:58 - Disagi a Genova e in altri 16 Comuni per un guasto sulla rete del gas dovuta a una frana su un condotto. La Protezione civile ha invitato i cittadini a non utilizzare il metano se non per cottura del cibo e a non utilizzare impianti di riscaldamento. Per il rischio di esplosioni è stata chiusa al traffico via Pelissa, una strada periferica, dove è vietata l'accensione di motori, di telefoni cellulari e di fiamme.

Il guasto alla rete del gas che ha costretto a chiudere gli impianti di riscaldamento di Genova e di altri 16 Comuni è avvenuto a Orero a causa di uno smottamento del terreno. Chiusa via Pelissa, in periferia. La concentrazione di gas nell'aria è circoscritta, hanno spiegato i tecnici, e non c'è pericolo per i residenti in quanto le case più vicine sono ad alcune decine di metri di distanza.



Lo smottamento non ha prodotto fratture visibili nel terreno e la conduttura, da 24 pollici, è rimasta nascosta sotto terra, a una profondità di circa 4 metri. L'area della fuga di gas è stata individuata grazie ai rilevatori. In quel tratto del gasdotto, è stato spiegato, il metano è inodore perché non ancora trattato per gli usi comuni.



Assessore: "Danno importante" - "La falla che si è aperta è importante e le previsioni per il ripristino di una normale erogazione del gas sono impossibili". Lo ha detto l'assessore con delega alla Protezione civile del Comune di Genova, Gianni Crivello, dopo una riunione al Centro operativo comunale con i tecnici di Rete Gas Italia, Vigili del fuoco e tecnici del comune di Genova.



Aperta un'inchiesta per disastro colposo - Il pubblico ministero Alberto Landolfi ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento contro ignoti, per la rottura di una condotta nazionale del gas che approvvigiona Genova e altri comuni della provincia. Il pm ha delegato la polizia giudiziaria per accertare se vi siano responsabilità.