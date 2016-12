23:19 - Una grossa frana è caduta dalle mura sottostanti via Digione nel quartiere di San Teodoro, a Genova. Diversi massi, a causa delle piogge di questi giorni, si sono staccati dalla parete rocciosa e sono finiti nel parcheggio di via Mura degli Angeli. Alcune auto sono state danneggiate. Non ci sono feriti, ma per precauzione è stato chiuso il parcheggio. Il 21 marzo del 1968, 19 persone morirono nello stesso punto per una frana.