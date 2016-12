13:48 - Il pubblico ministero Alberto Landolfi ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento contro ignoti, per la rottura di una condotta nazionale del gas che approvvigiona Genova e altri 15 comuni della provincia. Intanto sono cominciate le operazioni di scavo per raggiungere il tubo danneggiato. Sul posto stanno operando vigili del fuoco tecnici della Snam e della protezione civile.