Donna uccisa a colpi d'ascia sulle colline di Genova, arrestato l'uomo che lei assisteva

19:51 - Uccisa con un'ascia e poi bruciata. E' la tragica fine di Barbara Carbone, 46 anni, il cui cadavere è stato ritrovato dai carabinieri in un vecchio casale di Davagna (Genova). L'allarme è stato dato dai residenti della zona, che hanno visto il fumo uscire dall'edificio. Il proprietario della casa, Remo Carbone, con cui la vittima non aveva rapporti di parentela, è stato arrestato. E' un ex muratore con problemi psichici che riceveva assistenza dalla donna.

Il corpo era semicarbonizzato quando i militari lo hanno recuperato, all'interno della cascina. Nell'edificio è entrato anche il medico legale Marco Salvi, che ha ispezionato il cadavere. La scena dell'omicidio è stata molto cruenta: dovunque c'era sangue. Mentre tracce di bruciature sono state trovate sul materasso.



Carbone quando è stato feramto dai carabinieri si trovava al bar di Bargagli, un paese poco distante da dove è stata uccisa la 46enne. L'uomo nega di aver ucciso la donna. E' stato trasferito nel carcere di Marassi perché indiziato di omicidio volontario.



Il marito: "E' uscita per portare le medicine e non è più rientrata" - Ieri sera Barbara Carbone, dopo aver mangiato una pizza con il marito, è uscita per portare le medicine all'ex muratore con problemi psichici, ma non è più rientrata. Così l'indomani mattina il marito, non vedendo rientrare la 46enne, ha subito chiamato i vicini di casa di Remo Carbone che si sono recati nell casale e hanno visto il fumo uscire dall'abitazione.



Un vicino: era una benefattrice - "E' una cosa terribile quella che le è successa - commenta una dei vicini di casa della vittima -. Quella donna era una benefattrice. Si occupava sempre delle persone in difficoltà, portando da mangiare e le medicine a chi non si poteva muovere".



Sul posto si sono recati anche gli specialisti del Sis dei carabinieri per i rilievi. Il marito della donna, appena ha appreso la notizia, ha avuto un malore ed è stato soccorso dai medici delle ambulanze.