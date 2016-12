Diaz, domiciliari a 3 poliziotti

20:54 - Arresti domiciliari a tre superpoliziotti condannati per le violenze alla scuola Diaz al G8 di Genova. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza. Si tratta di Spartaco Mortola, che allora dirigeva la Digos di Genova, Giovanni Luperi, ex dirigente dell'Ucigos, e Francesco Gratteri, ex numero tre della polizia. "Meglio tardi che mai. Rifiutata la loro richiesta per i servizi sociali", commenta Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.