19:40 - "Ci vorrà un po' per capire fino in fondo l'impresa che abbiamo compiuto". Lo ha detto il regista dell'operazione Concordia, Nick Sloane, sottolineando che si tratta di un'impresa realizzata "da un gruppo fantastico". Il viaggio, ha detto Sloane, è stato tranquillo "e siamo pronti per le manovre, che cominceranno alle 5 di domenica mattina. Sarà una bella sensazione consegnare finalmente la nave a Genova".