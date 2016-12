16:28 - Le ricerche sul relitto della Costa Concordia del corpo di Russell Rebello, la trentaduesima vittima del naufragio, prenderanno il via martedì 5 agosto. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Genova. Le ricerche si concentreranno prima sui ponti 4 e 3, completamente emersi e con più alta possibilità di ritrovamento, per poi proseguire, in caso di esito negativo, sul ponte 2 semi sommerso e sul ponte 1 totalmente sommerso.