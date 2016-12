Carige, nuovo sequestro da 5 mln

11:04 - La guardia di finanza di Genova ha sequestrato conti e titoli per un totale di oltre 5 milioni di euro nella disponibilità di Giovanni Berneschi, ex presidente di Carige, di sua nuora Francesca Amisano e dell'ex capo del settore assicurativo Ferdinando Menconi. Il contante era custodito in alcuni conti correnti in Carige mentre i titoli venivano gestiti dal Centro fiduciario utilizzato nella gestione dei capitali "coperti".