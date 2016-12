16:47 - L'ex presidente di Carige, Giovanni Berneschi, ai domiciliari per truffa ai danni della banca genovese, falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza, è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Secondo i pm, Berneschi avrebbe cercato di inquinare le prove movimentando denaro e cercando di occultare documenti con l'aiuto di un cellulare in uso a un'altra persona.