Architettano una finta vacanza in Grecia Genova, coniugi arrestati per traffico droga

16:54 - La Squadra mobile di Genova ha arrestato per traffico di droga una coppia di genovesi, rispettivamente di 44 e 35 anni, che abitano a Voltri. I due avevano simulato una vacanza in Grecia, in camper assieme ai quattro figli, per trasportare il carico di droga, nascondendo all'interno del veicolo oltre settanta chili di eroina purissima.

Il camper della coppia, che viaggiava assieme ai figli, è stato fermato allo sbarco del traghetto nel porto di Ancona, in arrivo dalla Grecia. I due coniugi sono finiti in manette mentre i figli sono stati affidati ai servizi sociali.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Rocco Dibernardi, 44 anni, e la moglie Maddalena Cacchioli, 34, erano sbarcati insieme ai quattro figli sabato scorso ad Ancona, dopo aver viaggiato da Patrasso alle Marche a bordo di un traghetto della Minoan Lines. Ad attenderli hanno trovato gli agenti della Squadra mobile di Ancona e Genova, già sulle loro tracce grazie ad una segnalazione ricevuta nei giorni precedenti.



Si sapeva che la coppia sarebbe rientrata in Italia con un grosso carico di stupefacenti, ma non c'erano certezze sul porto di arrivo. I panetti di eroina, verosimilmente di provenienza afghana, erano occultati nei pianali del letto del camper. Ora Dibernardi si trova rinchiuso nel carcere di Montacuto. La moglie e' agli arresti domiciliari in un centro di accoglienza, e i bambini sono stati affidati a lei. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore della Repubblica di Ancona Mariangela Farneti.