Andora, treno deragliato: per gli esperti basso rischio frana

In bilico sul mare per due mesi per colpa di una frana: come dimenticare l'intercity deragliato ad Andora? Ora si scopre che, però, l'incidente non è avvenuto in una delle zone più a rischio della Liguria. Molti altri tratti ferroviari sono considerati più a rischio. Ben 44 punti critici in tutta la regione e si stimano 2111 rischi di smottamento.



Un dato che emerge dal recente dossier stilato dalle Ferrovie dello Stato e inviato alla regione Liguria e al Ministero dei Trasporti. Il tratto peggiore è da La Spezia a Ventimiglia, 500 km di binari che si classificano all'ultimo posto per sicurezza. Non solo smottamenti, il documento evidenzia anche 26 punti a rischio allagamenti.



Le Ferrovie si sono già attivate per arginare il problema: negli ultimi dieci anni sono stati spesi 22 milioni per i lavori più urgenti e la messa in sicurezza con reti e canalizzazioni dei versanti più pericolosi. Tutti i punti critici sono sotto stretta sorveglianza, soprattutto in caso di allerta meteo.