06:36 - Pur non ammettendo di far parte di una banda, i membri della gang dei Los Toros hanno confessato di avere aggredito a Genova loro coetanei per rapinarli degli iPhone. Nei giorni scorsi in manette erano finiti 4 minorenni e 2 maggiorenni. La banda, pur avendo origini sudamericane, aveva la caratteristica di essere multietnica e accettava anche italiani, nordafricani e cingalesi.