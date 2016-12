Acido su ex moglie: chiesti 5 anni

13:27 - La procura di Genova ha chiesto cinque anni di reclusione per Giuseppe Toscano, arrestato con l'accusa di aver aggredito lo scorso 12 agosto a Genova con l'acido l'ex moglie, Domenica Foti. I reati a suo carico sono stalking aggravato e lesioni volontarie aggravate dalla premeditazione. Lui in aula si è difeso: "Non sono stato io. Ormai non c'era più nulla da recuperare, i nostri erano rapporti tranquilli". Nel pomeriggio la sentenza.