12 dicembre 2013 Ventimiglia, i Forconi tornano a bloccare la frontiera con la Francia Gli autori della protesta hanno montato due tende all'accesso del ponte sul fiume Roja, che porta oltralpe. Bloccato anche il cavalcavia di Roverino e l'autostrada A10

18:39 - Nuove proteste a Ventimiglia dove i manifestanti, con le loro azioni, impediscono ai mezzi di raggiungere la Francia e il Piemonte. Gli autori della protesta hanno montato due tende all'accesso del ponte sul fiume Roja, che porta oltralpe. Bloccato anche il cavalcavia di Roverino che conduce alla statale 20, che porta in Francia e in Piemonte, e all'autostrada A10, altra via per raggiungere il territorio francese.

Giornata di protesta a Ventimiglia - La protesta dei Forconi è proseguita per l'intera giornata nella città ligure di confine. Dopo aver bloccato la frontiera di Ventimiglia alle prime luci dell'alba, si era infatti spostata nel centro della città. Due i cortei, composti da frontalieri, studenti e commercianti, che stanno paralizzando il centro. Mentre gli studenti protestavano contro i tagli alla scuola pubblica, il secondo corteo vedeva assieme i frontalieri, che protestavano contro il mancato rinnovo del bonus fiscale che li costringe a pagare le tasse in Italia e in Francia, e i commercianti che manifestavano contro le tasse e in particolare la Tares.