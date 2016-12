Varo Fincantieri, morto un ufficiale Il 48enne travolto da un gancio

13:22 - Tragedia durante il varo di una nave Fincantieri. Una persona è morta durante la preparazione della cerimonia di consegna a Riva Trigoso, alla Marina militare algerina. L'uomo si trovava a bordo di un rimorchiatore quando è stato colpito da un gancio in pieno petto, rimanendo ucciso. Fincantieri ha immediatamente annullato la cerimonia del varo. La vittima è un primo ufficiale di 48 anni, di Genova.

Si tratta di un dipendente della società di rimorchiatori 'Oro Mare' con sede nel capoluogo ligure. L'incidente, provocato dalla rottura di una cima che tratteneva un gancio, si è verificato durante la manovra d'attracco della chiatta che doveva trasportare la nave al cantiere di Muggiano (La Spezia). La vittima è caduta in mare ed è stata anche colpita dall'elica del rimorchiatore.



Fincantieri: grave lutto - "Questo grave lutto colpisce profondamente tutta la famiglia di Fincantieri. La società ha ritenuto per rispetto della vittima e dei suoi familiari di annullare la cerimonia prevista per questa mattina e ha annunciato che sara' vicina in ogni maniera alla famiglia". E' quanto riportato in una nota diffusa da Fincantieri.