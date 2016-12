25 dicembre 2013 Tempesta di Natale, disagi al Centronord Torna la paura a Borghetto Vara (La Spezia), uno dei paesi colpiti dall'alluvione del 2011. Voli dirottati e traghetti fermi a Genova, pericolo valanghe in Piemonte Tweet google 0 Invia ad un amico

20:09 - La Protezione civile della Regione Liguria, in seguito all'aggravarsi delle previsioni meteo e idrologiche, fatta eccezione della zona dell'entroterra savonese, ha trasformato lo stato di "allerta 1" in stato di "allerta 2". Viene raccomandata la massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio esondazione e a rischio frana, fino alle 18 del 26 dicembre. Intanto nello Spezzino sono state sfollate 50 persone a causa delle forti piogge.

Genova: dirottati due voli, stop traghetti - Due voli, uno operato da Alitalia e uno della Turkish Airlines, sono stati dirottati, un terzo è stato cancellato. Mentre i traghetti per la Sardegna sono fermi a causa del mare forza 9 e di un vento che soffia a raffiche fino a 100 km/h. Disagi in Liguria per l'ondata di maltempo che ha colpito il Nord. Chiuso anche il terminal poruale di Voltri.



Torna la paura a Borghetto Vara (La Spezia) - A Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, cinquanta persone sono state sfollate ed è iniziato il monitoraggio delle frane. Timori tra la popolazione, già duramente colpita dall'alluvione che mise in ginocchio il Levante ligure nel 2011.



Pioggia e neve in Piemonte - Natale con pioggia e neve in Piemonte. Come previsto, la perturbazione atlantica che sta causando disagi nel Nord Europa ha portato forti precipitazioni sopratutto su Verbano e Biellese, zone per le quali è stato emesso un avviso di criticità. In montagna le nevicate sono accompagnate da venti forti che, con le schiarite previste per Santo Stefano, determinano un forte pericolo valanghe.



Piombino, niente traghetti per l'Elba - Sono stati sospesi i collegamenti per l'isola d'Elba dal porto di Piombino, in Toscana, a causa delle avverse condizioni del mare. L'ultimo traghetto è salpato per l'isola alle 15,40 del giorno di Natale. Problemi al funzionamento degli impianti sciistici all'Abetone per un blackout dovuto alla caduta di alberi di alto fusto, sradicati dal forte vento, che sono finiti sulle linee elettriche. Problemi al servizio di energia elettrica anche nella frazione montana di Pracchia, sempre nel Pistoiese.



Allerta meteo anche a Roma - Allerta meteo anche a Roma dal pomeriggio di oggi, 25 dicembre, e per le successive 24-36 ore. In arrivo rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento con possibili mareggiate sulle coste esposte. Per chiarimenti, informazioni e richieste di intervento è possibile contattare la Sala Operativa h/24 dell'Ufficio Protezione Civile al numero 0667109200 o al numero verde 800854854.