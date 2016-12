21:09 - Un ragazzo è stato ricoverato in ospedale dopo una sparatoria avvenuta nel centro storico di Genova. Si tratta di un tunisino di 23 anni: il giovane è stato ferito alla coscia destra, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia. Tra le ipotesi, quella di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga.