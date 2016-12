20:04 - Al termine di ore di trattative serrate, nella notte è stata firmata la bozza di accordo sulla vertenza che ha portato a quattro giorni consecutivi di sciopero del trasporto pubblico locale a Genova. L'intesa (sottoscritta da Comune, Regione, azienda di trasporto pubblico e sindacati) è stata approvata anche dall'assemblea dei lavoratori: i mezzi pubblici sono tornati quindi a circolare. Busta con un proiettile inviata al presidente di Amt.

La votazione dei lavoratori è avvenuta facendo spostare all'interno della sala i favorevoli e i contrari. All'uscita si sono verificati momenti di tensione soprattutto tra chi voleva respingere la bozza di accordo.



Sciopero concluso, primi bus in strada - E' ripreso il servizio di Amt, decretando formalmente la fine dello sciopero selvaggio andato avanti per cinque giorni. Poco dopo le 15.30 sei autobus hanno ripreso a circolare. Il primo in assoluto è stato quello della linea 470 che fa servizio sulle alture della Valbisagno.



Proiettile a presidente Amt, aperta un'inchiesta - Il pubblico ministero Stefano Puppo ha aperto un'inchiesta sul ritrovamento della busta con proiettile e che conteneva anche un messaggio di minacce indirizzata al presidente di Amt. L'ipotesi di reato è minacce aggravate, a carico di ignoti. La busta intercettata ne conteneva altre due: in una c'era il proiettile, nell'altra il biglietto di minacce. Sono stati gli agenti della polizia postale dell'aeroporto di Genova a intercettare il plico.



Assemblea Amt si dissocia dalle intimidazioni - L'assemblea dei lavoratori di Amt - società partecipata del Comune di Genova che si occupa di trasporto pubblico locale - si "dissocia" pubblicamente da possibili intimidazioni come nel caso del ritrovamento di una busta con un proiettile indirizzata ai vertici aziendali. "I tranvieri - hanno detto dal palco - non fanno queste cose, hanno fatto la Resistenza e le lotte degli anni '70. Ci dissociamo da queste azioni".



Burlando: "Situazione non semplice" - "Le cose non sono semplicissime". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, riferendosi alle discussioni in corso all'assemblea dei lavoratori di Amt che deve ratificare l'accordo siglato nella notte per sbloccare la vertenza del trasporto pubblico in città.