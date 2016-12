Musella, autopsia: ucciso da infarto

18:45 - L'ex calciatore del Napoli Gaetano Musella, trovato cadavere lunedì su una scogliera nel Savonese, è morto per un infarto fulminante. E' quanto emerge dall'autopsia. Già qualche giorno fa inoltre Musella aveva accusato dei fenomeni cardiaci che dovevano far sospettare l'incipienza di un infarto, circostanza questa riferita al medico legale dai familiari.

Sul corpo il medico legale non ha rilevato tracce di colluttazione, segni di strangolamento, colpi inferti da un oggetto contundente, ferite da arma da fuoco o da taglio. Non sarebbero neppure emersi elementi che evidenzino la presenza di altre persone nel luogo dove è stato scoperto il cadavere.



La morte di Musella risalirebbe a poche ore dal risveglio tanto che durante l'autopsia sono state trovate ancora le tracce della colazione. Nello stomaco non è stata rilevata la presenza di residui di pastiglie, ma l'esame tossicologico dei liquidi prelevati dal corpo potrà meglio definire anche questo aspetto.