20:16 - Un ivoriano di 39 anni è stato arrestato a Genova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha massacrato di botte la moglie, arrivando addirittura a spaccarle a calci e pugni la protesi che aveva alla gamba. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso del Galliera. Le manette sono scattate in seguito alla denuncia dello stesso ospedale.