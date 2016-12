17:00 - Una frana di grandi dimensioni è caduta su due condomini a Genova Pontedecimo per le incessanti piogge di questi giorni. Diciannove famiglie, per un totale di 50 persone, sono state fatte sfollare e hanno trovato ospitalità nelle strutture messe a disposizione dai comuni di Genova e Serra Riccò. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite.