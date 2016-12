Maltempo a Genova: cedono le fondamenta, evacuati 2 palazzi

12:32 - Notte difficile per 24 famiglie del ponente genovese, fatte sfollare la notte scorsa poco dopo la mezzanotte a causa del cedimento delle fondamenta di due condomini, probabilmente a causa delle forti piogge. L'allarme è partito dagli stessi residenti. I due condomini sono stati evacuati in pochi minuti dai vigili del fuoco e le persone ricoverate in alloggi messi a disposizione da familiari, amici e dal Comune. Sono in corso i rilievi tecnici.

Non si esclude che le persone sfollate possano rientrare nelle loro abitazioni a breve.