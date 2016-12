Lite per una sigaretta: venditore di fiori gettato in mare da due clochard

12:27 - Un venditore di fiori è stato gettato in mare a Savona da due clochard infastiditi dalla sua presenza. Secondo quanto accertato, tra il venditore e i due uomini vi è stato un diverbio a causa di una sigaretta. A quel punto l'uomo è stato scaraventato in acqua di peso. La Questura ha precisato che non si è trattato di episodio di intolleranza razziale, come affermato in un primo momento. Gli agenti della volante hanno soccorso l'uomo, che non ha presentato traumi. I due clochard sono ricercati dalla polizia.