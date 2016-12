Liguria, deve pagare l'Imu ma ha solo 10 anni

19:28 - Un caso senza precedenti è avvenuto a Sestri Levante, in provincia di Genova, dove è stato chiesto a un bambino di 10 anni di pagare l'Imu in quanto sposato e non residente nello stesso immobile della moglie. Il padre del piccolo "contribuente", scherzandoci un po' su, ha spiegato che l'errore potrebbe essere nato dal fatto che lui e sua moglie, la madre del bimbo, hanno residenze differenti e quindi ha chiesto al Comune di ritirare quella richiesta di pagamento. "Le uniche cose che mio figlio possiede - ha chiarito - sono una bicicletta e una macchina radiocomandata, sempre che risultino tassabili". Il Sindaco, Valentina Ghio, si scusata "per l'equivoco causato da un mero errore materiale. Lo stato di famiglia acquisito agli atti indicava i nomi del padre e del figlio e nella lettera è stato riportato erroneamente il nome del figlio anziché del padre".