07:03 - Vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale della Spezia in 13 province italiane e in Spagna. Diversi gli arresti tra latino-americani e italiani. Per tutti, l'accusa è di "associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti", aggravata dal carattere transnazionale. L'organizzazione spacciava soprattutto cocaina.La principale 'piazza' dello spaccio era Milano e il suo hinterland.