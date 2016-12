La Spezia, narcotizza la domestica e la stupra: arrestato un operaio 56enne

20:11 - Un operaio 56enne de La Spezia è stato arrestato dopo aver violentato per giorni una donna italiana di 41 anni. L'uomo aveva accolto la vittima in casa circa una settimana fa, come domestica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna è stata narcotizzata e, nel sonno, stuprata ripetutamente senza che lei si accorgesse di nulla. Gli abusi sono anche stati filmati con una videocamera.

Incastrato dai filmati girati da lui stesso - Gli agenti hanno arrestato l'uomo dopo avergli trovato in casa le prove inconfutabili del suo operato: i filmati delle violenze. La vicenda è venuta alla luce solo perché la donna si è presentata in ospedale dicendo di accusare forti dolori alle parti intime. Ai medici è bastato un esame veloce per rendersi conto di quanto fosse successo: la donna era stata violentata.