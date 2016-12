08:54 - Tre immigrati tunisini sono morti nella notte in un incidente stradale sull'Autofiori, tra i caselli di Taggia e Sanremo Ovest. I nordafricani, di 72, 68 e 53 anni, erano residenti in Francia e stavano tornando a casa dopo un viaggio in Tunisia. L'incidente intorno a mezzanotte. L'auto su cui viaggiavano, una Renault Megane, si è schiantata contro la cuspide del guard rail nei pressi di uno scambio di carreggiata.