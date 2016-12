Imperia, scomparsa ragazza 14enne

23:53 - Una 14enne, Giada Planamente, di Pompeiana (Imperia), no dà più notizie di sé da venerdì pomeriggio. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa. La ragazza è stata vista per l'ultima volta ad Arma di Taggia, dove avrebbe dovuto prendere il bus per recarsi a scuola a Sanremo. Giada è alta 1.60, è magra, ha capelli lunghi biondi. Al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe da ginnastica grigie, una felpa rosa ed un giubbotto bordeaux.