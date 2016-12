Genova, parla la mamma di Alessandro

14:25 - Era la notte tra il 15 e il 16 marzo del 2009 quando il piccolo Alessandro muore a causa di forti e ripetute percosse. La mamma, Khaterina Mathas, non si nasconde e ai microfoni del programma " Quarto Grado" punta il dito verso l'ex compagno. Antonio Rasero, l'uomo che però è stato prima processato ma poi assolto in appello dopo la condanna di primo grado. Adesso tocca proprio alla madre essere giudicata ma questo non la preoccupa perché si è sempre dichiarata innocente. Anzi quello che vuole è giustizia per suo figlio e non ha nessun problema a farsela anche da sola.