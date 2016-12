Genova,falsa mazzetta: due arresti

13:57 - Due persone sono state arrestate per truffa dopo aver raggirato un imprenditore edile in difficoltà con un debito di 30mila euro con l'Erario proponendogli di "corrompere" un sedicente colonnello della Guardia di finanza. La vittima aveva consegnano loro 18mila euro. Per convincerlo si erano presentati come ufficiali dei servizi segreti della Guardia di Finanza. L'imprenditore, però, ha sporto denuncia e fatto arrestare i due truffatori.