Genova, anziana uccisa a forbiciate<br>Sul corpo le impronte del killer 2 ottobre 2013

Giovanna Mauro, vedova da molti anni, non aveva figli e viveva sola. La 90enne conosceva il suo assassino visto che non ci sono segni di scasso sulla porta o sulle finestre. Aveva da poco ritirato la pensione

17:54 - Una donna di 90 anni è stata massacrata nel suo appartamento nel quartiere di Borgoratti, a Genova, a colpi di forbice. Il cadavere è stato trovato da alcuni vicini. Le forbici erano ancora conficcate nella gola. Giovanna Mauro, vedova da molti anni, non aveva figli e viveva sola. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di una rapina.

- La donna conosceva il suo assassino così bene da aprirgli la porta, visto che né la porta di casa né le finestre presentano segni di scasso. La 90enne aveva ritirato mattina la pensione, accompagnata da una vicina. Sicuramente, dopo essere rientrata in casa, ha aperto la porta al suo assassino che l'ha ripetutamente colpita con un paio di forbici prima di mettere a soqquadro la casa. Non è stato possibile stabilire quanto sia stato rubato. L'anziana era vedova di un ex musicista che suonava sulle navi da crociera ed era impegnata nelle attività della vicina parrocchia di San Rocco.



Sul corpo della donna sono state trovate impronte digitali che potrebbero appartenere all'assassino.



Il magistrato Cristina Camaiori ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti e disposto l'autopsia. L' incarico è stato conferito al medico Alessandro Bonsignore che martedì notte al termine del sopralluogo nell'abitazione della donna ha ipotizzato che la donna sia stata prima aggredita alla schiena e al torace e poi finita a forbiciate.