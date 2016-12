Genova, 67enne compra lo shampoo al supermarket e trova la marijuana

11:07 - Di posti improbabili dove nascondere la droga ce ne sono a bizzeffe. Trovarla, però, nascosta dentro un normale shampoo esposto al supermercato è qualcosa di sbalorditivo. E' successo a una signora di 67 anni che, pensando a una contraffazione o alterazione del prodotto, ha subito chiamato la Guardia di Finanza.

La vicenda - La Sala Operativa del Comando Provinciale di Genova, appena ricevuta la telefonata della signora di Quezzi, ha inviato subito una pattuglia per controllare presso la sua abitazione. Lo shampoo non era né contraffatto né alterato ma conteneva due involucri con 30 grammi di Marijuana. Ancora non si riesce a capire come possa essere successo ma la Guardia di Finanza ha aperto un'indagine per chiarire l'accaduto