Gagliano sentito in Procura a Nizza

18:32 - Bartolomeo Gagliano, il serial killer evaso durante un permesso premio a Genova e arrestato venerdì dalla polizia francese a Mentone, è stato ascoltato dal procuratore di Nizza. A Gagliano è stato contestato il reato di possesso di arma proibita e l'occultamento della 7,65 con la quale ha rapito un panettiere per farsi condurre da Savona a Genova. Gagliano dunque potrebbe prima essere processato in Francia e poi estradato in Italia.