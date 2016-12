Gagliano: pentito per mia evasione

15:55 - "Sono dispiaciuto per aver tradito la fiducia della dottoressa Verrina e del dottor Mazzeo". Sono queste le prime parole di Bartolomeo Gagliano, il serial killer evaso da Genova e catturato a Mentone in Francia. Lo rende noto il suo legale. Le due persone a cui Gagliano fa riferimento sono rispettivamente il magistrato di sorveglianza che ha disposto il permesso premio e il direttore del carcere, entrambe finite nella bufera per l'evasione.