23 dicembre 2013 Francia: 10 mesi al killer evaso a Genova

16:14 - Dieci mesi di carcere, senza condizionale, per Bartolomeo Gagliano. Il serial killer evaso a Genova dopo un permesso premio e fermato a Mentone, in Francia, venerdì mattina, è stato condannato dal Tribunale di Nizza per possesso di arma proibita. "Ho le vertigini e sento le voci. Voglio solo finirla e tornare a casa da mia madre", avrebbe dichiarato Gagliano che, una volta regolati i conti con la giustizia francese, dovrebbe essere estradato in Italia.