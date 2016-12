17:44 - "Noi non sapevamo che aveva quei precedenti penali da pluriomicida, per noi era un rapinatore". Lo ha detto il direttore del carcere di Genova, Salvatore Mazzeo, parlando del 55enne evaso dal Marassi durante un permesso-premio. "Abbiamo valutato Bartolomeo Gagliano in base al fascicolo di reato per cui era detenuto, che risale al 2006 e lo indica come rapinatore", ha sottolineato.