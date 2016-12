20:32 - Una donna sudamericana è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Santa Margherita Ligure, in via Martiri del Turchino. L'omicidio è stato scoperto dai tre figli minorenni tornati a casa dopo la scuola. Accanto al cadavere della donna è stato trovato ferito, anche lui da colpi di coltello, un sudamericano ora ricoverato all'ospedale di Lavagna. Non è chiaro se i due siano stati aggrediti da una terza persona.