21:57 - Il crollo del muraglione in via Bocciardo a Genova, avvenuto probabilmente per le forti infiltrazioni di acqua piovana, non avrebbe provocato danni a persone ma solo a cinque auto parcheggiate. I vigli del fuoco stanno comunque ancora scavando: sul parcheggio infatti è crollato un muro di contenimento di un giardino privato lungo circa 30 metri.