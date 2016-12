Attentato Adinolfi, al via processo

10:47 - Iniziato il processo ad Alfredo Cospito e Nicola Gai, i due anarchici arrestati per l'attentato a Roberto Adinolfi, allora a.d. di Ansaldo Nucleare, ferito a una gamba il 7 maggio 2012 a Genova. "Solo noi abbiamo partecipato. Non riconosciamo questo ordine democratico", hanno detto i due leggendo un documento di rivendicazione, poco prima di essere allontanati dall'aula proprio per aver dato seguito alla lettura nonostante il divieto del giudice.