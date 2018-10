"Papà, non mollare": la figlia infermiera rianima il genitore colpito da infarto

Dalla teoria alla pratica, ma la prova - della vita - alla quale è stata chiamata è stata fortunatamente superata a pieni voti dalla studentessa in Scienze Infermieristiche dell'Università di Genova Ilaria Lavazelli. La 21enne, originaria di Savona, ha rianimato e strappato alla morte un paziente "d'eccezione", suo padre, colpito da un attacco cardiaco. "Sai papà, - ha scritto, poi, su Facebook, una volta passata la paura, - rianimare per la prima volta non è semplice, ma farlo proprio con te è stato difficile soprattutto a livello emotivo. Non mollare! Noi non l'abbiamo fatto".