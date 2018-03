Liguria, Toti: "Basta spettacolarizzazioni sul meteo, Genoa-Milan si gioca"

"Sulla vita delle persone e sulle allerte meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul meteo", afferma l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone.



"I siti meteo possono solo fare previsioni - spiega - e non certo fare il mestiere della protezione civile che ha il compito di decidere le allerte. Non si può usare una terminologia che è propria della protezione civile e non si può, certo, usare il codice colori, che è frutto di una legge nazionale".



Giampedrone annuncia così la decisione di passare alle vie legali: "Ho chiesto ai legali di protezione civile e Arpal di studiare un fascicolo che, appena finita questa allerta, depositeremo. Credo che questo sia anche uno spartiacque per una situazione diventata, francamente, incontrollabile. Attendo la relazione finale per poterla depositare in Procura, poi toccherà ad altri valutare se ci sono tipologie di reato".