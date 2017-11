15 novembre 2017 20:26 Lidia, quasi uccisa dallʼex: "Vi mostro quello che ha fatto, io abbandonata dallo Stato" Su Facebook le foto della violenza: "Che tutti vedano come mi aveva ridotta". Una petizione per dare un lavoro alle donne vittime di violenza

"Vi mostro il mio corpo. Quello che nessuno vuol vedere, un corpo massacrato, dilaniato da chi mi chiamava "Amore"!". Comincia così il lungo post di Lidia Vivoli, 43 anni, una donna siciliana che ha deciso di mostrare su Facebook i segni della violenza subìta 5 anni e mezzo fa dal suo ex fidanzato. Quell'uomo sta per tornare in libertà e vive a pochi chilometri da lei. Lidia chiede di poter ricominciare senza paura: un lavoro e la sicurezza di non dover più incrociare il suo sguardo.

Le foto di Lidia Vivoli sono un pugno nello stomaco, anzi, 41: uno per ogni immagine che ha deciso di condividere su Facebook per mostrare a tutti i segni tangibili della furia di un uomo su di una donna. Pugni che bruciano, ma fanno sicuramente meno male delle ferite che Lidia ha subìto una maledetta notte di oltre cinque anni fa, quando fu picchiata, sequestrata, soffocata, colpita a forbiciate dalla persona che diceva di amarla. "Io sono una sopravvissuta, non una vittima - dice Lidia a Tgcom24 -. Io so cosa hanno provato tutte le vittime di femminicidio, so cosa si sente a pensare di morire. E voglio che la mia esperienza serva da monito".



I segni sono sulla sua pelle, così come la paura che non l'abbandona e anzi, torna a bussare alla sua porta: dopo due anni e mezzo, il suo aggressore sta per tornare in libertà. "Il 10 ottobre doveva uscire: condannato a 4 anni e 6 mesi per tentato omicidio nei miei confronti, ha patteggiato scontando una pena di poco più di 2 anni e mezzo - sospira Lidia -. Una settimana dopo mi convocano i carabinieri: la scarcerazione si è fermata perché è stato emesso un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti dopo tutte le mie segnalazioni. Ma quanto potrà durare? A gennaio ci sarà il processo". Lidia ha paura: chiede giustizia e protezione. "Quando era ai domiciliari, ha picchiato me e il mio nuovo compagno, mi ha fatto stalking, mi ha perseguitato: per questo motivo ora è in cella e subirà un nuovo processo". Mai una parola di rabbia o disprezzo da parte di Lidia per quell'uomo, solo il desiderio di voltare pagina: "Io non lo odio. Voglio solo avere il diritto di ricominciare a vivere".

Ricominciare a vivere

Ma come? Come fa una sopravvissuta, come lei si autodefinisce, a tornare alla luce? "Ho perso il lavoro poco dopo l'aggressione - spiega , perché la compagnia aerea per la quale lavoravo è fallita. Nessuno mi aiuta a trovare un lavoro". E allora l'idea: Lidia ha anche aperto una petizione su change.org per chiedere al ministero dell'economia di inserire le donne vittime di violenza tra le categorie protette in modo che possano ricostruirsi una vita lontano dai luoghi, e spesso dalle persone, che hanno segnato la loro esistenza. Petizione che ha già raccolto oltre 35mila firme.



Una petizione per ridare una vita a chi l'aveva quasi perduta. Per trovare un lavoro, per rifarsi una vita lontano da quel luogo di dolore, distante dagli sguardi di chi condanna le vittime invece dei carnefici, al sicuro dal terrore di incrociare per sbaglio la strada o lo sguardo del lupo. "Tra le categorie protette ci sono i reduci della Seconda Guerra Mondiale - racconta -. Eppure anche noi siamo reduci. Abbiamo ferite fisiche, emotive, psichiche. I testimoni di mafia vengono ricoperti d'oro, noi siamo testimoni con le nostre ferite. Ogni anno 400 donne muiono per mano di un uomo e molte di più sopravvivono senza che nessuno faccia niente per loro. E' ora che la gente guardi in faccia la realtà. Che abbia lo stesso coraggio di guardare le mie foto tanto quanto ne ho avuto io di diffonderle". Ma perché mettere in piazza quelle ferite, quel dolore? "Perché io ho paura di morire - dice -. E allora se muoio, tutti devono sapere perché è successo. E perché questo non è un film, questa è la vita, quello che accade ogni giorno. E' brutto? E' sgradevole? Va affrontato per evitare che ci siano altre vittime".